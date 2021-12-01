Об этом говорил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен 30 ноября. В тот день состоялся его общий брифинг с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем в Риге.
К теме Вероятный "госпереворот": Монастырский обратился к украинцам перед 1 декабря
"Методичку россиян" в США хорошо знают
О российских войсках у границ Украины
У госсекретаря США на брифинге спросили, может ли он что-нибудь новое сказать о противостоянии российской угрозе.
Что я могу вам сказать, так это то, что мы много раз видели методички россиян. И частью этих методичек являются попытки создать и провернуть так называемую провокацию как оправдание того, что Россия планировала сделать все время,
– заявил в ответ Энтони Блинкен.
Далее он дипломатично заметил, что не знает, вписывается ли текущая ситуация вокруг Украины в эту методичку.
О вероятном госперевороте в Украине
Вместе с тем Энтони Блинкен подчеркнул, что США "очень озабочены движениями, которые видели вдоль границы Украины". И добавил, что, как правило, Россия такие движения сопровождает гибридными атаками.
Мы знаем, что Россия часто объединяет такие потуги с потугами для внутренней дестабилизации страны. Это часть методички. И мы смотрим за этим очень внимательно,
– заверил госсекретарь.
Он также сообщил, что на эту тему больше расскажет на следующий день, 1 декабря, ведь тогда США планируют провести консультации с союзниками и партнерами НАТО.
Откуда взялась информация о перевороте в Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что располагает информацией о подготовке государственного переворота в начале декабря.
- Впоследствии Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту подготовки переворота в Украине.
- В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поделится с международными партнерами информацией о подготовке государственного переворота.