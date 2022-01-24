Все под контролем, – Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО

Президент Владимир Зеленский 24 января обратился к украинцам после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Он заверил, что ситуация находится под контролем. Кроме того, глава государства анонсировал расширение "єПідтримки". В частности, пожилые люди смогут оплатить коммуналку за "вакцинальную тысячу".

Зеленский отметил, что итогом заседания стали не громкие решения к медиапространству, а важные выводы для общества.

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Они звучат просто: все под контролем, причин для паники нет,

– подчеркнул президент.

Надо сохранять спокойствие

Так, глава государства отметил, что важно сохранять спокойствие и не кричать "все пропало". Зеленский добавил, что первым вопросом заседания была ситуация на Востоке. По словам президента, знают обо всем, готовы тоже ко всему, но верят в лучшее.

Вторым вопросом была энергетика. Зеленский заверил, что отопительный сезон Украина пройдет спокойно. Газа, запасов угля достаточно. На электростанциях и в портах они превысили уже 1 миллион тонн.

Зеленский призвал прививаться

Также президент не обошел вниманием противодействие пандемии коронавируса. Дело в том, что в последнее время эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась. Он призвал граждан быть ответственными и вакцинироваться.

Зеленский отметил, несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса растет, уровень госпитализаций почти вдвое меньше, сравнивая с пиком осенью 2021 года. По словам президента, это именно благодаря вакцинации.

За "вакцинальную" тысячу можно будет оплатить коммуналку

Зеленский рассказал, что в течение февраля расширят программу єПідтримка. В частности, пожилые люди могут использовать тысячу за вакцинацию на оплату коммунальных услуг.

"єПідтримка" для подростков

Глава государства анонсировал, что вскоре программа будет распространяться на подростков от 14 до 18 лет. Помимо обычных культурных услуг, они могут использовать деньги на образование. Например, курсы, программы и тому подобное.

За бустерную дозу будут давать 500 гривен

Зеленский рассказал, что для людей, которые получат бустерную дозу вакцины до тысячи дополнительно будут добавлять 500 гривен.

Однако президент подчеркнул, что самое главное – это здоровье, а вакцинация, в свою очередь, доказала эффективность и безальтернативность во всем мире. Политик отметил, что медики и ученые прогнозируют: после нынешнего всплеска пандемия может пойти на спад.

"Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19. Для этого нужен высокий уровень охвата прививок. Мы должны быть вакцинированными, чтобы быть здоровыми", – подытожил Зеленский.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Как прошло заседание СНБО