Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что приоритетным направлением для власти является развитие и поддержка бизнеса. Он подчеркнул, что соседство с Россией не должно влиять на нашу экономику.

Об этом президент Украины сказал во время встречи с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации.

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В первую очередь Зеленский проинформировал присутствующих о безопасностной ситуации внутри государства и возле его границ, поскольку этот вопрос сегодня волнует представителей и отечественного, и иностранного бизнеса.

Мы считаем, что накопление войск возле границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается того, есть ли риски, – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос – в градусе этих рисков и как мы на них реагируем,

– заявил президент.

В то же время, как отметил украинский лидер, наши международные партнеры и союзники также активизировали свою деятельность для поддержки Украины и стабилизации ситуации. Именно поэтому в последнее время можно наблюдать большое количество визитов в нашу страну мировых лидеров, представителей стран ЕС, а также много переговоров в разных форматах для уменьшения напряжения рядом с украинскими границами.

Поэтому, как отметил глава государства, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул: экономическая ситуация в Украине сегодня стабильна, что отражается на укреплении гривны.

"Главная задача президента и правительства страны – бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – убежден Зеленский.

Что делает власть для стабилизации экономики

С целью обеспечения стабильности экономики и национальной валюты украинская власть провела ряд переговоров с международными партнерами для получения финансовой поддержки. Как результат – выделение макрофинансовой помощи от ЕС и ряда стран, что также стало позитивным сигналом для бизнеса, констатировал глава государства.

Кроме того, есть намерения по привлечению инвестиций в отрасли, где украинским производителям сложно конкурировать в стоимости финансирования. По прогнозам, эти меры будут способствовать возрождению авиа-, судно-, вагоностроения и созданию производства ирригационного оборудования.

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