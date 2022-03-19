Все в порядке, готовимся к работе, – Ким после долгого перерыва наконец вышел на связь
19 марта 2022 , 08:15Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Виталий Ким после перерыва вышел на связь. Он заявил, что все у него хорошо, готовится к работе.
Председатель Николаевской ОГА в последнее время реже начал записывать обращения к жителям города. Поэтому люди аж заволновались из-за его отсутствия.
Однако 19 марта Ким опубликовал новое видео с традиционным: "Доброе утро, мы из Украины".
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Председатель Николаевской ОГА рассказал, что решил погулять перед работой. "Все в порядке, сейчас будем", – добавил он.
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