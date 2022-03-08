Все послы США должны убеждать другие страны присоединиться к санкциям против России, – Нуланд

Американская дипломатка и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что все дипломаты Украины получили инструкции, чтобы убедить другие страны присоединиться к антироссийским санкциям.

Американские послы теперь должны призвать представителей других стран присоединиться к санационным мерам против страны-агрессора.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Уже многие страны цивилизованного мира поддержали и ввели санкции против России. Но останавливаться не стоит. Страна-оккупант должна понять – чем дольше она продолжает борьбу с Украиной, тем меньше у нее шансов экономически выжить.

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