Все послы США должны убеждать другие страны присоединиться к санкциям против России, – Нуланд
8 марта 2022 , 23:15Читати новину українською
Источник:Сегодня
Американская дипломатка и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что все дипломаты Украины получили инструкции, чтобы убедить другие страны присоединиться к антироссийским санкциям.
Американские послы теперь должны призвать представителей других стран присоединиться к санационным мерам против страны-агрессора.
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Уже многие страны цивилизованного мира поддержали и ввели санкции против России. Но останавливаться не стоит. Страна-оккупант должна понять – чем дольше она продолжает борьбу с Украиной, тем меньше у нее шансов экономически выжить.
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