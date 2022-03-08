Американські посли тепер мають закликати представників інших країн долучитися до санкційних заходів проти країни-агресора.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Вже багато країн цивілізованого світу підтримали та ввели санкції проти Росії. Та зупинятися не варто. Країна-окупант має зрозуміти – чим довше вона продовжує боротьбу з Україною, тим менше в неї шансів економічно вижити.

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