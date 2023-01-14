Все происходит вокруг Бахмута: зачем россияне переключились на Соледар

Россиянам очень нужна какая-то победа. За 7 месяцев они не добились никаких результатов.

Сейчас все происходит вокруг Бахмута. Соледар – это Бахмут. Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Увидели перспективу

"Ничего не получается – от слова совсем. Я думаю, они раскинули эти карты на столе и прикинули: "А куда же нам еще ударить, чтобы добиться хоть какого-то результата?" И вот они увидели Соледар: "А давайте попробуем здесь", – объяснил Ступак. Именно поэтому они сфокусировались больше внимания и усилий на Соледаре, там что-то начало для них двигаться и решили подтянуть еще больше техники и начали давить там.

По словам Ступака, враг применяет классическую военную схему: когда чрезвычайно огромными силами пробивают очень маленький участок. Раньше оккупанты пытались охватывать широкий участок фронта, но так не получается. Надо сконцентрироваться и тараном пробивать. Они нашли такой вариант – это Соледар. Там они увидели перспективу.

Они себе нарисовали: "Ага, сейчас падает Соледар. Мы окружаем Бахмут. Всех укрофашистов, бандеровцев и натовцев фаршируем и одерживаем супер-крутую победу". Они отчитались, что двигаются,

– говорит бывший сотрудник СБУ.

А отчитываются они, как правило, наперед, чтобы порадовать своих руководителей. Еще не зашли в Соледар – а уже "в окрестностях". Находятся в окрестностях – а уже "в центре". Эта история еще раз показывает, отмечает Ступак, что им нужны какие-то победы.

"Это традиционное замыливание глаз. Руководству показывают достижения, которых еще нет. На самом деле это большой риск: Ты говоришь, что ты в центре, на самом деле тебя нет, руководство это видит, и твои баллы существенно падают. Однако игра идет уже на таких ставках, которые выбирать не приходится", – уверяет Иван Ступак.

Успех будет временным

России безразлично, сколько ее бойцов погибнет на войне в Украине. Для украинского военного руководства жизнь и здоровье наших людей – в приоритете.

Если будет угроза потерять большое количество людей, командование примет решение оттянуться. Да, это плохо и неприятно. Но держаться любой ценой – не наши методы. Это подход россиян,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Сейчас готовятся запасные позиции, куда можно откатываться и более реально держать оборону. "Да, они зайдут в город. Но я уверен, что это будет временно", – сказал Ступак.

Следует учитывать, как россияне двигаются последние 8 месяцев. Ступак отмечает, что еще летом они продвигались гораздо "бодрее". С каждым месяцем размеры участков, на которых они продвигаются, значительно уменьшаются. Каждое сомнительное "достижение" для россиян дается очень большой ценой. В один момент оккупанты ни физически, ни морально не смогут наступать.

"Эта победа (Соледар – 24 канал) может быть уже пирровой. Они не смогут даже удержать эти позиции", – убежден Ступак.

Наши военные круглосуточно гонят по тылу врага. Наступит момент, когда не будет ни снарядов, ни продовольствия, ни свежих сил. Это заставит россиян откатываться назад.