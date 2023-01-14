Наразі все точиться довкола Бахмута. Соледар – це Бахмут. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

До теми Соледар – це Україна: воїн Мадяр показав прапор у західній частині міста

Побачили перспективу

"Нічого не виходить – від слова зовсім. Я думаю, вони розкинули ці карти на столі і прикинули: "А куди ж нам ще вдарити, щоб досягти бодай якогось результату?" І ось вони побачили Соледар: "А давайте спробуємо тут", – пояснив Ступак. Саме тому вони сфокусувалися більше уваги й зусиль на Соледарі. Там щось почало для них рухатися і вони вирішили підтягнути ще більше техніки і почали тиснути там.

За словами Ступака, ворог застосовує класичну військову схему: коли надзвичайно величезними силами пробивають надзвичайно маленьку ділянку. Раніше окупанти намагалися охоплювати широку ділянку фронту, але так не виходить. Треба концентруватися і тараном пробивати. Вони знайшли такий варіант — це Соледар. Там вони побачили перспективу.

Вони собі намалювали: "Ага, зараз падає Соледар. Ми уточнюємо Бахмут. Всіх укрофашистів, бандерівців й натовців фаршируємо і отримуємо суперкруту перемогу". Вони відзвітували, що рухаються,

– говорить колишній співробітник СБУ.

А звітують вони, як правило, наперед, аби потішити своїх керівників. Ще не зайшли в Соледар – а вже "на околицях". Перебувають на околицях – а вже "в центрі". Ця історія вкотре показує, зазначає Ступак, що їм потрібні якісь перемоги.

"Це традиційне замилювання очей. Керівництво не показують здобутки, яких ще немає. Насправді це великий ризик: Ти говориш, що ти в центрі, насправді тебе немає, керівництво це бачить, і твої бали суттєво падають. Однак гра йде вже на таких ставках, що обирати не доводиться", – запевняє Іван Ступак.

Успіх буде тимчасовим

Росії байдуже, скільки її бійців загине на війні в Україні. Натомість для українського військового керівництва життя та здоров'я наших людей – пріоритеті.

Якщо буде загроза втратити велику кількість людей, командування ухвалить рішення відтягнутися. Так, це погано і неприємно. Але триматися за будь-яку ціну – не наші методи. Це підхід росіян,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Зараз готуються запасні позиції, куди можна відкочуватися і де більш реально тримати оборону. "Так, вони зайдуть у місто. Але, я впевнений, що це буде тимчасово", – сказав Ступак.

Варто зважати на те, як росіяни рухаються останні 8 місяців. Ступак зазначає, що ще влітку вони пересувалися значно "бадьоріше". З кожним місяцем їхнє просуваються суттєво зменшується. Кожне просування для росіян дається надзвичайно великою ціною. В один момент окупанти ані фізично, ані морально не зможуть наступати.

"Ця перемога (Соледар – 24 канал) може бути уже пірровою. Вони не зможуть навіть втримати ці позиції", – переконаний Ступак.

Наші військові цілодобово гатять по тилу ворога. Настане момент, коли не буде ні снарядів, ні продовольства, ні свіжих сил. Це змусить росіян відкочуватися назад.