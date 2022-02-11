Все ради денег: в Хмельницком женщина 6 лет скрывала смерть матери

В Хмельницком суд признал вину и приговорил 48-летнюю женщину. Она получала бюджетные деньги по мошеннической схеме.

Правоохранители установили, что с 2014 года женщина получала социальную помощь, потому что ухаживала за матерью. После ее смерти злоумышленница продолжала получать деньги от государства.

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Несмотря на то, что мать умерла еще в конце 2015 года, дочь этот факт скрыла. Каждые полгода она продолжала подавать в управление труда и социальной защиты населения Хмельницкого городского совета заявления о выплате средств,

– сообщает прокуратура.

За все время преступного деяния мошенница незаконно получила более 70 тысяч гривен.

Ее приговорили к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока.

Мошенничество в Украине

К сожалению, украинцы часто становятся жертвами мошенников и их схем, теряя деньги. Например, недавно монахиня со Львова предупреждала о новых махинациях. Злоумышленники просят деньги для военных и прикрываются ее именем.

На Харьковщине также передали в суд дело женщины, которую подозревают в мошенничестве. Оно преимущественно было направлено на пенсионеров. Злоумышленница звонила им и выманивала деньги.

В Харькове правоохранители разоблачили на киберпреступлении 20-летнего парня. Он присваивал деньги с карточек людей, посещавших сайты знакомств. При этом представлялся девушкой.

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