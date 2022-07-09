Все разбито вдребезги: эксклюзивные кадры ужасных разрушений после удара по центру Харькова

Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову, произошло это около 11 часов утра. Оккупанты попали ракетой в дореволюционный старенький дом, к счастью, никого из жителей на момент удара дома не было.

О последствиях очередного ракетного удара по Харькову 24 канала рассказала корреспондентка Анна Черненко. Она также отметила, что в здании рядом находились люди и большое чудо, что они не пострадали.

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"Масштаб разрушений просто ужасает, поскольку это было прямое попадание снаряда. Больше всего пострадали 4 женщины – у них легкие травмы от стекла или обломков, а также 12-летняя девочка", – отмечает корреспондентка.

Последствия прицельного обстрела Харькова / Фото Анны Черненко, 24 канал

Все местные из этого дома шокированы, даже не масштабом разрушений, а тем, что еще утром на этих руинах был аккуратный и заботливый двор, в котором они высадили цветы, говорит Анна Черненко.



Оккупанты полностью разрушили старый дом 19 века / Фото Анны Черненко, 24 канал

Житель разрушенного дома Эльмар рассказывает, что его соседку, которая не могла самостоятельно ходить, увезли спасатели.

К счастью, никто не погиб / Фото Анны Черненко, 24 канал

Также вместе с ней спасли и девушку, которая ухаживала за ней. У мужчины больше нет квартиры, к счастью, он сам не пострадал.

Что известно о почти ежедневных обстрелах Харьковщины

Российские военные чуть ли не ежедневно обстреливают Харьков и регион. К счастью, ночью 8 июля не наблюдалось никакой атаки по областному центру.

В то же время глава ОВА подчеркнул, что ни в коем случае не стоит терять бдительность. Он отметил, что вечером 7 июля российские захватчики нанесли массированный удар по Немышлянскому району Харькова.