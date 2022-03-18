Все российские коммерческие судна должны пойти за российским военным кораблем, – Зеленский

Россию нужно остановить и наказать сейчас. А ведь другие агрессоры в мире могут начать другие войны. Такое может произойти в разных регионах мира и разных континентах.

Как отметил украинский президент Владимир Зеленский, действовать нужно сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война – это только убытки и никакой выгоды. Об этом он заявил во время дневного обращения 19 марта, сообщает 24 канал.

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Все европейцы должны заблокировать порты для россиян

По словам украинского лидера, нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских суден.

Чтобы все российские коммерческие судна следовали за российским военным кораблем,

– подчеркнул Зеленский.

Также это касается и всех западных компаний – чтобы они ушли с российского рынка и "не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибылей, несмотря на кровь, несмотря на военные преступления".

"Благодарен всем общественным инициативам из разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ. В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все судна, связанные с Россией", – добавил он.

Президент подчеркнул, что такие шаги верны. Это хороший пример, которому должны подражать все общественные структуры, все профсоюзы и бизнес-ассоциации.

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Полное дневное обращение Владимира Зеленского за 18 марта: смотрите видео 24 канала