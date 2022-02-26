Все российские телеканалы крутят украинскую музыку – хакеры нанесли мощный удар

Украина и союзники одержали большую победу на киберфронте. Врагу придется послушать украинскую музыку на своих телеканалах.

Сообщество хакеров ведет активную борьбу на стороне Украины против российских оккупантов. Ранее им удалось положить сайты российских ведомств и заблокировать работу пропагандистского канала Russia Today.

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Украинские песни на российском телевидении

Хакерам также удалось нанести России очень сильный удар. Они взломали все российские телеканалы и включили на них украинскую музыку. Теперь врагу некоторое время придется слушать украинские песни, а не привычную для себя пропаганду.

Хакеры включили украинскую музыку на российских телеканалах: видео