"Все сгорело": в России произошел масштабный пожар в супермаркете
Источник:Интерфакс
В российском супермакете "Лента" произошел пожар. Это произошло на улице Елизарова в Томске.
Сообщение о том, что вспыхнул огонь, поступило в пожарно-спасательную службу в 15:06.
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Эвакуировали более 200 человек
Когда служба по чрезвычайным ситуациям прибыла на место происшествия, из-под крыши был виден дым. Известно, что эвакуировали более 200 человек. Также происходит эвакуация стояночных автомобилей.
В пресс-службе департамента здравоохранения сообщили, что пока о пострадавших неизвестно. В то же время бригада скорой помощи продолжает работать на месте инцидента.
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Актуальные детали о пожаре
Пока продолжают искать источник возгорания. Работают 90 человек и 30 единиц техники.
Проход в магазин – заблокирован, в частности из-за загоревшихся спиртных напитков. Поэтому пожарные должны заходить в здание через крышу.
По информации местных журналистов, из магазина слышны взрывы пиротехники.
В супермаркете "Лента" тушат пожар / Фото МЧС России
Из здания эвакуировали более 100 человек / Фото МЧС России
Пожарные заходят в здание через крышу / Фото МЧС России
Что говорят в администрации супермаркета
Администрация супермаркета прокомментировала пожар. Там сообщили, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров, где вспыхнули поддоны.
Одна из сотрудниц супермаркета считает, что, по всей вероятности, это может быть поджог. По ее словам, пожар загорелся в отделе фейерверков.
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Такую информацию подтвердила и директор одного из магазинов косметики, которая арендует площадь в торговом центре. "В отделе пиротехники были взрывы. Все началось оттуда. Наши магазины сгорели, все сгорело", – поделилась свидетельница.
Обрушилась крыша
Известно, что пожар охватил почти всю площадь здания – 5 225 квадратных метров. На площади 3,5 тысячи квадратных метров обрушилась кровля.
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