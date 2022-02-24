Все школы в Украине переводят на дистанционный режим

Все украинские школы переводят на дистанционный режим обучения. Всех просят по возможности оставаться дома.

О дистанционном режиме обучения сообщил министр образования Сергей Шкарлет. Он подчеркнул, что в Украине ввели военное положение, но призвал сохранять спокойствие.

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"Все учебные заведения в дистанционной форме. По возможности оставайтесь дома", – написал Шкарлет.

Он призвал следить за рекомендациями официальных государственных органов власти Украины. В частности, Нацполиции и Минобороны.

Он подчеркнул, что ситуация контролируемая. Кабинет Министров Украины работает в штатном режиме.