Все события вокруг Змеиного – для предотвращения высадки десанта в Одессе, – эксперт
СМИ сообщают, что возле острова Змеиный горит российский фрегат "Адмирал Макаров". Пока эта информация не подтверждена официально. Однако эксперты убеждают, что такие действия проводятся для предотвращения высадки российского десанта в Одесской области.
Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов.
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По его словам, с каждым таким кораблем (в который поцелуют наши ракеты – 24 канал) прочность флота и его огневые возможности уменьшаются.
"И это большое моральное поражение, даже если он до сих пор сохраняет плавучесть. Фото пожара, обнародованного СМИ, показывает, что кораблю причинены серьезные повреждения и есть угроза детонации боекомплектов. Увидим, чем это закончится", – сказал эксперт.
По его мнению, в любом случае этот фрегат на сегодняшний день не боеспособен и нуждается в ремонте.
Вообще все события, творящиеся вокруг острова Змеиного, направлены на то, чтобы предотвратить морскую десантную операцию в Одесской области,
– считает Жданов.
Эксперт говорит, что этот фрегат мог доставлять оккупантам какой-то груз, в частности, военное оборудование, которое располагали на острове Змеиный.
Что известно о фрегате "Адмирал Макаров"
Олег Жданов рассказал, что на борту этого фрегата находилось 8 шахт для пуска ракет "Калибр". Это может означать, что залп Черноморского флота уменьшился на столько ракет. Соответственно, их осталось 46.
"Это корабли огневой поддержки, которые способны вести морской бой с противником, а также поддерживать войска, например, при высадке десанта, или сопровождать конвои", – сказал эксперт.
Что дает Украине пожар на российском фрегате "Адмирал Макаров" – Жданов
Пожар на корабле "Адмирал Макаров": коротко
- Информация о взрыве на "Адмирале Макарове" появилась в социальных сетях 5 мая вечером. Теперь же стало известно, что судно вспыхнуло.
- В настоящее время известно об активизации вражеской авиации в этом районе акватории Черного моря. Кроме того, к фрегату уже отправили из временно оккупированного Крыма спасательные суда.
- Впоследствии стало известно, что взрыв на фрегате мог произойти в результате удара украинской противокорабельной ракетой "Нептун". Однако, как отметил журналист Сергей Лещенко, информация предварительная и нуждается в официальном заявлении, которое появится впоследствии.
- Источники 24 канала сообщают, что фрегат "Адмирал Макаров" с бортовым номером 499 возвращается в Севастополь. От острова Змеиный он отплывает на малом ходу.
К слову, 13 апреля появилось сообщение о пожаре на крейсере "Москва" – это судно атаковало остров Змеиный. Крейсер загорелся в результате удара украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Впоследствии в сети показали, как горел и тонул крейсер "Москва".
Видео к теме – возле Змеиного горит российский корабль – СМИ