Как отметила глава ОВА Светлана Онищук, в области все спокойно. Взрывов в Ивано-Франковской области не было.

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В ОВА призвали сохранять спокойствие

Что касается информации о якобы слышимых взрывах на территории области. По предварительным данным, в настоящее время в области все спокойно,

– написала Онищук.

В то же время некоторые телеграм-каналы продолжают распространять информацию, что в Ивано-Франковской области сработала ПВО. Глава ОВА призвала жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Кроме того, важно доверять только официальным источникам и не распространять дезинформацию.

Напомним. Ранее опровержение информации о взрывах опубликовал начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Он добавил, что громкие звуки могут быть обусловлены учебными стрельбами.

Предыдущие взрывы во Франковске

Утром 11 марта жители Ивано-Франковска начали сообщать о взрывах, хотя объявления воздушной тревоги не было. Информацию подтвердил городской глава Руслан Марцинкив. Он рассказал, что враг атаковал местный аэропорт. Мэр отметил, что жителям Опришовцев, Чукаловки и Криховцев стоит следить за сигналами воздушной тревоги.

Атака на аэропорт повторилась через несколько дней утром 13 марта. Городской глава сообщил, что враг добивает инфраструктуру аэропорта. Он напомнил, что это – третья атака россиян на аэропорт. К счастью, все обошлось без жертв.

Ивано-Франковск: последние новости

Накануне 8 и 9 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к горожанам с призывом в течение выходных оставаться дома или выехать за город.

26 апреля, поступило сообщение о якобы "минировании" здания Ивано-Франковской ОВА. Из помещения, что на улице Грушевского, эвакуировали всех работников. Специалисты начали осматривать здание, чтобы обнаружить возможные взрывоопасные предметы. Ничего не обнаружив, специалисты сообщили об отсутствии опасности.

В Калуше Ивано-Франковской области мошенники решили нажиться на войне. Они звонят людям и просят перечислить деньги украинской армии. В горсовете заверили: никаких благотворительных собраний не проводят и не организовывают. Это задача исключительно волонтерских организаций и центров, которые хорошо известны в общине.

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