Все стали внимательнее друг к другу, над городом висит наш флаг, – Жадан о Харькове
Источник:фейсбук Сергея Жадана
Писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал, что сейчас ситуация в Харькове спокойная. Поскольку не стреляют, народ повалил на улицы.
По словам Жадана, люди стоят в очередях в магазины.
Важно В Харькове ежедневно работают сотни волонтеров, из целой страны идет помощь, – Жадан
8 марта в Харьков завезли машину лекарств, детских вещей, питание, передали несколько адресных заказов с лекарствами.
В общем, все стали внимательнее друг к другу, чуткими. Над городом висит государственный флаг. Харьков обороняется,
– сказал Жадан.
Раньше мы рассказывали, где в Харькове можно получить гуманитарную помощь. Ее в настоящее время выдают в 16 пунктах "Новой почты", отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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