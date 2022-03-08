Все стали внимательнее друг к другу, над городом висит наш флаг, – Жадан о Харькове

Писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал, что сейчас ситуация в Харькове спокойная. Поскольку не стреляют, народ повалил на улицы.

По словам Жадана, люди стоят в очередях в магазины.

Важно В Харькове ежедневно работают сотни волонтеров, из целой страны идет помощь, – Жадан

8 марта в Харьков завезли машину лекарств, детских вещей, питание, передали несколько адресных заказов с лекарствами.

В общем, все стали внимательнее друг к другу, чуткими. Над городом висит государственный флаг. Харьков обороняется,

– сказал Жадан.

Раньше мы рассказывали, где в Харькове можно получить гуманитарную помощь. Ее в настоящее время выдают в 16 пунктах "Новой почты", отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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