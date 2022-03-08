За словами Жадана, люди стоять у чергах в магазини.

Важливо У Харкові щоденно працюють сотні волонтерів, з цілої країни йде допомога, – Жадан

8 березня у Харків завезли машину ліків, дитячих речей, харчування, передали кілька адресних замовлень із ліками.

Загалом, усі стали якісь уважніші одне до одного, чуйніші. Над містом висить державний прапор. Харків обороняється,

– сказав Жадан.

Раніше ми розповідали, де у Харкові можна отримати гуманітарну допомогу. Її наразі видають у 16 пунктах "Нової пошти", зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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