Все связано только с охраной, – Зеленский о том, почему до сих пор живет на государственной даче
Источник:"Світське життя"
Владимир Зеленский рассказал, что живет на государственной даче исключительно из-за охранников. Им нужен отдельный дом.
Украинский лидер отметил, что на сегодня должен купить территорию, землю, где будет его дом и дом охраны. Зеленский также отметил: на государственной даче живет, как в гостинице.
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Все связано только с охраной. Им нужен новый дом,
– подчеркнул президент.
В то же время Зеленский признался, что перевез туда мебель из дома, который продали. Президентская чета планирует приобрести собственное жилье. Несколько вариантов уже подыскали.
Сейчас пытаются понять, как ускорить процесс: купить уже готовое жилье и сделать там ремонт или приобрести землю и построить новый дом.
Зеленский переехал на государственную дачу
- На дачу в Конча-Заспе Зеленский переехал летом 2020 года. Это произошло после того, как президент продал свою недвижимость в селе Иванковичи.
- За продажу земли и дома президент задекларировал 13,47 миллиона гривен.
- Впоследствии журналисты установили, что Зеленский с семьей поселились в доме номер 29, который имеет особый статус "государственной дачи".
- Ранее там жил третий президент Украины Виктор Ющенко.