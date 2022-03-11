Все у нас в порядке, – Ким просит не фотографировать технику украинских героев возле Николаева

Российские оккупанты не смогли захватить Николаев. Враг хочет продолжить наступление, но наши силы получили подмогу, поэтому оркам лучше развернуться и бежать обратно в Россию.

Бои против российских оккупантов на Николаевщине продолжаются. Враг несет потери, но продолжает наступление.

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Фотографировать и снимать украинскую технику нельзя

Как рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, украинские герои пытаются отбить оккупантов как можно дальше от города. Также он попросил местных жителей быть ответственными.

Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео!

– призвал он.

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