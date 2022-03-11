Бої проти російських окупантів на Миколаївщині продовжуються. Ворог зазнає втрат, але продовжує наступ.

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Фотографувати та знімати українську техніку не можна

Як розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, українські герої намагаються відбити окупантів якомога далі від міста. Також він попросив місцевих мешканців бути відповідальними.

Будь ласка, не фотографуйте, не знімайте відео!

– закликав він.

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