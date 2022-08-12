Все в мире понимают правду, – Яковенко объяснил, для чего россии Совбез ООН по ЗАЭС

Ситуация вокруг ООН очень абсурдна, ведь главный ядерный террорист планеты сидит в Совете ООН и имеет право вето. Это привело к тому, что такая организация, как ООН – недееспособна.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он также отметил, что весь мир понимает, что россия – не просто террорист, но и ядерный террорист.

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Для того чтобы снять с себя эти обвинения, она сама инициировала это заседание Совбеза ООН. На этом заседании всем было понятно, кто ядерный террорист, но россия, как всегда говорила, что это не они,

– говорит Игорь Яковенко.

По словам журналиста, ядерный шантаж россии – это серьезная спецоперация и все понимают, что делать демилитаризованную зону нужно.

Для этого нужно:

или вернуть ЗАЭС под контроль Украины;

или создать нейтральную зону под контролем войск ООН.

"Но такие действия очень маловероятны, если учесть состояние Совета Безопасности ООН, где есть два специфических голоса – вето от россии и нейтральный голос от Китая", – резюмирует Яковенко.

Подробнее о российском ядерном шантаже: смотрите видео