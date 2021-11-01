Все время была в сознании: известны последние слова смертельно раненной Галины Хатчинс

Американские СМИ рассказали о последних моментах жизни оператора Галины Хатчинс. Она погибла на съемочной площадке из-за случайного выстрела актера Алека Болдуина.

Журналистам удалось выяснить, как развивались события на площадке "Ржавчины" перед трагедией. Команда фильма как раз вернулась с обеда и готовилась к съемкам нового эпизода.

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Кто находился на локации:

Алек Болдуин – актер, исполнявший главную роль;

Галина Хатчинс – оператор;

Джоэл Соуза – режиссер;

Сергей Светной – светотехник;

бум-оператор (отвечает за размещение микрофона);

другие члены команды.

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Хатчинс на съемочной площадке перед убийством / Фото Сергея Светного

После выстрела площадку охватил хаос

Алек Болдуин, который впоследствии произвел смертельный выстрел, обдумывал, что будет делать в кадре. Он предложил режиссеру, что вытащит оружие и скажет: "Паф". В итоге актер так и сделал. Впрочем, когда кинозвезда нажал курок, пуля прошла сквозь грудь Хатчинс и попала в Соузу.

Помощник режиссера Дэвид Холлс утверждал, что оружие не заряжено. По информации СМИ, пистолет якобы проверяла "неопытная" оружейница Анна Гутьеррес-Рид

Болдуин сначала вообще не понял, что происходит. "Черт побери, это что было? Он выстрелил", – воскликнул актер. После этого съемочную площадку охватил хаос. Шокированный исполнитель главной роли отложил оружие и смотрел на режиссера и оператора, которых случайно ранил.

Какими были последние слова Хатчинс

После того, как в Хатчинс попала пуля, ее во время падения подхватил светотехник Сергей Светной, тоже украинец. Мужчина осторожно положил оператора на землю. Женщина, истекавшая кровью, воскликнула, что не чувствует ног. Коллеги пытались остановить кровотечение, кто-то из членов съемочной группы звал медика.

Несмотря на серьезное ранение, украинка все время находилась в сознании. Микрофонный оператор, пытавшийся спасти женщину, поддерживал с ней разговор. "Ох, это нехорошо", – заметил он. "Это не хорошо. Это совсем не хорошо", – ответила Хатчинс.

Хатчинс доставили на вертолете в больницу в Санта-Фе. Там медики, к сожалению, смогли лишь констатировать ее смерть.

Стоит заметить, что родители Галины Хатчинс не обвиняют Болдуина в смерти их дочери. Они убеждены, что трагедия произошла из-за халатности членов команды, которые передали кинозвезде заряженный револьвер.