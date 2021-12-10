Все за, чтобы остановить войну на востоке, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что все выступают за то, чтобы остановить войну на Востоке.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время интервью на канале "1+1". Это случилось 10 декабря.

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Зеленский заявил, что все выступают за то, чтобы завершили войну

Владимир Зеленский заявил, что президент Франции заинтересован в развитии и реализации всех наработок в нормандском формате. Именно поэтому президент Украины заявил, что для него "важна реакция" Макрона.

На сегодня я имею реакцию, что все "за", чтобы существовало несколько путей и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке,

– заявил Зеленский.

Однако президент заявил, что не исключает "отдельный формат и прямых переговоров" с президентом России.

"Я вижу, поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров и со стороны США", – заявил президент.