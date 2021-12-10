Відповідну заяву Зеленський зробив під час інтерв'ю на каналі "1+1". Це трапилось 10 грудня.

До теми Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію, – Зеленський

Зеленський заявив, що всі виступають за те, щоб завершили війну

Володимир Зеленський заявив, що президент Франції зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань в нормандському форматі. Саме тому президент України заявив, що для нього "важлива реакція" Макрона.

На сьогодні я маю реакцію, що всі "за, щоб існувало декілька шляхів й щоб якомога більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на Сході,

– заявив Зеленський.

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