Об этом в эфире программы "69" на 24 канале рассказал белорусский журналист Александр Бураков. По его словам, граждане ждут конца.
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"Цены пошли вверх. Цена на масло за месяц выросла в 4 раза. Все ждут конца, но каким он будет – никто не знает", – отметил журналист.
Белорусы разочарованы
Он считает, что каждая страна живет в определенном ожидании и думает, какой будет в будущем. Однако в Беларуси по-другому.
В Беларуси все понимают, что это "задница". Ничего не будет. Все ждут, когда все закончится,
– заявил Бураков.
По его словам, шокированы даже милиционеры, которые привлечены к действиям режима.
К слову. Бураков был арестован силовиками и провел в СИЗО 20 суток якобы за участие в протесте. Он рассказал 24 каналу, что его раздевали полностью несколько раз за сутки и просто издевались.
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Санкции в отношении Беларуси: кратко
- Запад активно применяет санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- С августа 2020 года ЕС ввел уже 4 пакета санкций.
- К таким действиям присоединились и украинские чиновники. Соответствующий документ уже должны передать на рассмотрение СНБО.
- В ответ на санкции Лукашенко заявил, что Беларусь выходит из "Восточного партнерства" – программы ЕС.