Про це в ефірі програми "69" на 24 каналі розповів білоруський журналіст Олександр Бураков. За його словами, громадяни чекають кінця.
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"Ціни пішли вгору. Ціна на олію за місяць виросла в 4 рази. Всі чекають кінця, але яким він буде – ніхто не знає", – зауважив журналіст.
Білоруси розчаровані
Він вважає, що кожна країна живе в певному очікуванні та думає, якою буде в майбутньому. Однак в Білорусі – по-іншому.
В Білорусі всі розуміють, що це "задниця". Нічого не буде. Всі чекають, коли все закінчиться,
– заявив Бураков.
За його словами, шоковані навіть міліціонери, які залучені до дій режиму.
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Санкції щодо Білорусі: коротко
- Захід активно застосовує санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Із серпня 2020 року ЄС ввів вже 4 пакети санкцій.
- До таких дій долучились і українські урядовці. Відповідний документ вже мають передати на розгляд РНБО.
- У відповідь на санкції Лукашенко заявив, що Білорусь виходить зі "Східного партнерства" – програми ЄС.