Про це в ефірі програми "69" на 24 каналі розповів білоруський журналіст Олександр Бураков. За його словами, громадяни чекають кінця.

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"Ціни пішли вгору. Ціна на олію за місяць виросла в 4 рази. Всі чекають кінця, але яким він буде – ніхто не знає", – зауважив журналіст.

Білоруси розчаровані

Він вважає, що кожна країна живе в певному очікуванні та думає, якою буде в майбутньому. Однак в Білорусі – по-іншому.

В Білорусі всі розуміють, що це "задниця". Нічого не буде. Всі чекають, коли все закінчиться,

– заявив Бураков.

За його словами, шоковані навіть міліціонери, які залучені до дій режиму.

До слова. Бураков був заарештований силовиками та провів у СІЗО 20 діб нібито за участь у протесті. Він розповів 24 каналу, що його роздягали повністю кілька разів за добу та просто знущались.

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