Все, что плохо, – виновен Садовый, – мэр Львова о критике его деятельности

Лидер "Самопомочи", мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заверил, что всегда перед собой ставит амбициозные цели, однако не всегда все можно выполнить.

Об этом он заявил в эфир "Громадскому радио".

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У меня есть такой принцип в жизни: все, что хорошо – это сделали львовяне; все, что плохо, – виновен Садовый. Я всегда ставлю очень амбициозные цели, и не всегда во времени те цели можно выполнить. Например, многие меня обвиняют: "А почему ты не построил завод по переработке мусора?" А его не было экономической возможности построить – денег не было. Сейчас есть поддержка Европейского банка, и мы начинаем его строить. Надеюсь, что построим одними из первых в Украине,

– отметил политик.

Также он сообщил, что в этом году во Львове создадут очень много объектов. Хотя, подчеркивает он, раньше их надо было делать.

Кроме того, кандидат в президенты отреагировал на обвинения касаемо большого количества недвижимости, которой он якобы владеет.

"У нас нет квартиры и загородного дома. Мы имеем только семейный дом во Львове. Живем все вместе. То, что меня обвиняют всю жизнь во всех моих смертных грехах, – это нормально", – отметил Садовый.

Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. Впоследствии мэр Львова отметил, что согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 8 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

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