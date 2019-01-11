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      Все, что плохо, – виновен Садовый, – мэр Львова о критике его деятельности

      39 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Лидер "Самопомочи", мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заверил, что всегда перед собой ставит амбициозные цели, однако не всегда все можно выполнить.

      Об этом он заявил в эфир "Громадскому радио".

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      У меня есть такой принцип в жизни: все, что хорошо – это сделали львовяне; все, что плохо, – виновен Садовый. Я всегда ставлю очень амбициозные цели, и не всегда во времени те цели можно выполнить. Например, многие меня обвиняют: "А почему ты не построил завод по переработке мусора?" А его не было экономической возможности построить – денег не было. Сейчас есть поддержка Европейского банка, и мы начинаем его строить. Надеюсь, что построим одними из первых в Украине,
      – отметил политик.

      Также он сообщил, что в этом году во Львове создадут очень много объектов. Хотя, подчеркивает он, раньше их надо было делать.

      Кроме того, кандидат в президенты отреагировал на обвинения касаемо большого количества недвижимости, которой он якобы владеет.

      нас нет квартиры и загородного дома. Мы имеем только семейный дом во Львове. Живем все вместе. То, что меня обвиняют всю жизнь во всех моих смертных грехах, – это нормально", – отметил Садовый.

      Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. Впоследствии мэр Львова отметил, что согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 8 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

      ПОСЛЕДНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ АНДРЕЯ САДОВОГО:

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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