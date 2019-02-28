В НАБУ резко отреагировали на отмену статьи о незаконном обогащении

Решение Конституционного Суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении привело к тому, что все нечестно добытые состояния стали легализованными.

Директор НАБУ Артем Сытник в своем видеообращении сказал, что решение Конституционного суда нельзя оспорить. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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"Сегодня Конституционный суд вынес решение, которое является, по нашему мнению, огромным шагом назад в проведении антикоррупционной реформы в Украине", – пояснил директор НАБУ.

По его словам, это означает, что все расследования, которые проводились по этой статье, фактически не имеют сейчас никакого значения.

Все дела должны быть закрыты, потому что с момента вынесения этого решения эта норма считается неконституционной и, соответственно, теряет силу,

– сказал Сытник.

"Вернуть обратно это решение нельзя, решение не обжалуется и поэтому сегодня можно утвердительно сказать, что 5 лет потеряно. То есть все состояния, которые были добыты незаконным путем, они легализованы", – подчеркнул антикоррупционер.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее?

12 декабря 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение.

В уголовной статье сказано, что если госслужащий не может подтвердить законность приобретения своих активов, то может быть лишен свободы. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".

Эту статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза для выполнения Плана действий для введения безвизового режима. А еще это было одним из обязательств Украины перед МВФ.

Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В Украине в незаконном обогащении подозревают:

• экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;

• министра инфраструктуры Владимира Омеляна;

• экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;

• экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;

• лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;

• заместителя председателя СБУ Павла Демчина.