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      Все карты в наших руках, – Трамп высказался о переговорах с Россией

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Соединенные Штаты держат все карты в своих руках в вопросе переговоров с Россией.

      Об этом 27 октября во время своего выступления в штате Северная Каролина заявил президент США Дональд Трамп.

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      "Все карты в наших руках, потому что мы – свинья-копилка, на которую все хотят напасть, которую хотят ограбить, у которой хотят воровать. Все карты в наших руках", – сказал глава Белого дома.

      Напомним, во время своего визита в России (22-23 октября) советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что передал российскому президенту приглашение от его американского коллеги посетить Вашингтон.

      Кроме того, он вместе с российской стороной договорился о встрече Путина и Трампа в Париже: мероприятие запланировано на 11 ноября и состоится в рамках празднования столетия окончания Первой мировой войны. СМИ предполагают, что главной темой переговоров станет Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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