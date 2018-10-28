Всі карти в наших руках, – Трамп висловився про переговори з Росією

Сполучені Штати тримають усі карти в своїх руках у питанні перемовин з Росією.

Про це 27 жовтня під час свого виступу в штаті Північна Кароліна заявив президент США Дональд Трамп.

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"Всі карти в наших руках, бо ми – свинка-скарбничка, на яку всі хочуть напасти, яку хочуть пограбувати, у якій хочуть красти. Всі карти в наших руках", – сказав очільник Білого дому.

Нагадаємо, під час свого візиту до Росії (22-23 жовтня) радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон сповістив, що передав російському президенту запрошення від його американського колеги відвідати Вашингтон.



Крім того, він разом із російською стороною домовився про зустріч Путіна та Трампа у Парижі: захід заплановано на 11 листопада та він відбудеться у рамках відзначення сторіччя закінчення Першої Світової війни. ЗМІ припускають, що головною темою перемовин стане Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.