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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Все о транзите газа: "Нафтогаз" запустил информационный онлайн

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      "Нафтогаз" запустил онлайн-информирование о газовых делах / epravda.com

      "Нафтогаз" запустил онлайн-сервис в фейсбуке. Информационный центр будет информировать о текущем состоянии транзита и переговоров. При необходимости ресурс будет работать на праздники и выходные.

      Онлайн запустили для того, чтобы избежать распространения непроверенной и противоречивой информации, сообщили в фейсбуке "Нафтогаза".

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      Получить официальную правдивую информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действиях всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в газовом информационном центре,
      – говорится в сообщении.

      В "Нафтогазе" добавили, что будут транслировать ежедневные брифинги с участием руководителей компании, Оператора газотранспортной системы Украины, а также украинских и иностранных экспертов отрасли.

      Что известно о контракте на транзит российского газа через Украину

      20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, которым предусмотрены шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

      26 декабря в Вене стартовал финальный этап согласования газового договора. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что "борьба идет за каждую запятую" в новом контракте.

      30 декабря глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что Украина и Россия провели 4-дневные переговоры.

      Договоренности, достигнутые 20 декабря, предусматривают:

      • контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;
      • российская сторона выплачивает "Нафтогазу" примерно 3 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
      • "Нафтогаз" отказывается от новых претензий и отзывает иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов. Украина откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов.
      • Объемы транзита составят 65 миллиардов кубов в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 лет при условии конкурентного тарифа.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Украина – Россия Газовый контракт Газ Газпром Нафтогаз Новости Украины Интернет
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