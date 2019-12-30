Все о транзите газа: "Нафтогаз" запустил информационный онлайн

"Нафтогаз" запустил онлайн-сервис в фейсбуке. Информационный центр будет информировать о текущем состоянии транзита и переговоров. При необходимости ресурс будет работать на праздники и выходные.

Онлайн запустили для того, чтобы избежать распространения непроверенной и противоречивой информации, сообщили в фейсбуке "Нафтогаза".

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Получить официальную правдивую информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действиях всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в газовом информационном центре,

– говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что будут транслировать ежедневные брифинги с участием руководителей компании, Оператора газотранспортной системы Украины, а также украинских и иностранных экспертов отрасли.

Что известно о контракте на транзит российского газа через Украину

20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, которым предусмотрены шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.

26 декабря в Вене стартовал финальный этап согласования газового договора. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что "борьба идет за каждую запятую" в новом контракте.

30 декабря глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что Украина и Россия провели 4-дневные переговоры.

Договоренности, достигнутые 20 декабря, предусматривают: