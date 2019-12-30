Все о транзите газа: "Нафтогаз" запустил информационный онлайн
"Нафтогаз" запустил онлайн-сервис в фейсбуке. Информационный центр будет информировать о текущем состоянии транзита и переговоров. При необходимости ресурс будет работать на праздники и выходные.
Онлайн запустили для того, чтобы избежать распространения непроверенной и противоречивой информации, сообщили в фейсбуке "Нафтогаза".
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Получить официальную правдивую информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действиях всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в газовом информационном центре,
– говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" добавили, что будут транслировать ежедневные брифинги с участием руководителей компании, Оператора газотранспортной системы Украины, а также украинских и иностранных экспертов отрасли.
Что известно о контракте на транзит российского газа через Украину
20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол, которым предусмотрены шаги, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину.
26 декабря в Вене стартовал финальный этап согласования газового договора. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что "борьба идет за каждую запятую" в новом контракте.
30 декабря глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что Украина и Россия провели 4-дневные переговоры.
Договоренности, достигнутые 20 декабря, предусматривают:
- контракт на транзит газа заключат сроком на 5 лет с возможностью продления на тех же условиях еще на следующие 10 лет;
- российская сторона выплачивает "Нафтогазу" примерно 3 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
- "Нафтогаз" отказывается от новых претензий и отзывает иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов. Украина откажется от штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов.
- Объемы транзита составят 65 миллиардов кубов в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в течение 2021-2024 лет при условии конкурентного тарифа.