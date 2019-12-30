Все про транзит газу: "Нафтогаз" запустив інформаційний онлайн

"Нафтогаз" запустив онлайн-сервіс у фейсбуці. Інформаційний центр інформуватиме про поточний стан транзиту та переговорів. За потреби ресурс працюватиме на свята та вихідні.

Онлайн запустили для того, щоб уникнути розповсюдження неперевіреної та суперечливої інформації, повідомили у фейсбуці "Нафтогазу".

Читайте також: Україна і "Газпром" підписали мирову угоду на 7,4 мільярда

Отримати офіційну правдиву інформацію з перших джерел про поточний стан транзиту та дії усіх зацікавлених сторін, без перерви на свята і вихідні, ви матимете можливість у Газовому інформаційному центрі,

– йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" додали, що транслюватимуть щоденні брифінги за участі керівників компанії, Оператора газотранспортної системи України, а також українських та іноземних експертів галузі.

Що відомо про контракт на транзит російського газу через Україну

20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали протокол, яким передбачено кроки, необхідні для продовження транзиту російського газу через Україну.

26 грудня у Відні стартував фінальний етап узгодження газового договору. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що "боротьба йде за кожну кому" у новому контракті.

30 грудня голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що Україна та Росія провели 4-денні переговори.

Домовленості, досягнуті 20 грудня, передбачають: