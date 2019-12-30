Все про транзит газу: "Нафтогаз" запустив інформаційний онлайн
"Нафтогаз" запустив онлайн-сервіс у фейсбуці. Інформаційний центр інформуватиме про поточний стан транзиту та переговорів. За потреби ресурс працюватиме на свята та вихідні.
Онлайн запустили для того, щоб уникнути розповсюдження неперевіреної та суперечливої інформації, повідомили у фейсбуці "Нафтогазу".
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Отримати офіційну правдиву інформацію з перших джерел про поточний стан транзиту та дії усіх зацікавлених сторін, без перерви на свята і вихідні, ви матимете можливість у Газовому інформаційному центрі,
– йдеться в повідомленні.
У "Нафтогазі" додали, що транслюватимуть щоденні брифінги за участі керівників компанії, Оператора газотранспортної системи України, а також українських та іноземних експертів галузі.
Що відомо про контракт на транзит російського газу через Україну
20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали протокол, яким передбачено кроки, необхідні для продовження транзиту російського газу через Україну.
26 грудня у Відні стартував фінальний етап узгодження газового договору. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що "боротьба йде за кожну кому" у новому контракті.
30 грудня голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що Україна та Росія провели 4-денні переговори.
Домовленості, досягнуті 20 грудня, передбачають:
- контракт на транзит газу укладуть терміном на 5 років з можливістю продовження на тих же умовах ще на наступні 10 років;
- російська сторона виплачує "Нафтогазу" приблизно 3 мільярдів доларів за рішеннями Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року.
- "Нафтогаз" відмовляється від нових претензій та відкликає позов проти "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів. Україна відмовиться від штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів.
- Обсяги транзиту складають 65 мільярдів кубів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів упродовж 2021-2024 років за умови конкурентного тарифу.