Все остальные – не люди: депутата от "Слуги народа" отругали в очереди – видео

Член фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко пришел за зарплатой и пытался получить ее без очереди. Однако люди в очереди возмутились и не пропустили народного депутата.

О забавном инциденте в Верховной Раде рассказало издание " Буквы ".

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В опубликованном в фейсбуке видео можно увидеть, как депутат Анатолий Остапенко стоит перед дверью, но вход рукой перекрывает другой человек, который стоял в очереди. А женщина, также из очереди, ругает народного избранника.

Я 50 минут ждала. Можно же нормально сказать: "Пропустите, пожалуйста, без очереди, я спешу". А не просто прийти и стоять. Все остальные – не люди?

– сказала женщина депутату.

Впоследствии Остапенко долго просили представиться, и он все же назвал свое имя и фамилию – правда, очень неохотно.

Люди в очереди, к слову, наотрез отказались пропустить народного депутата.