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      Все остальные – не люди: депутата от "Слуги народа" отругали в очереди – видео

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      Депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко – в центре / golos.com.ua

      Член фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко пришел за зарплатой и пытался получить ее без очереди. Однако люди в очереди возмутились и не пропустили народного депутата.

      О забавном инциденте в Верховной Раде рассказало издание "Буквы".

      Еще немного о курьезах: "Слуга народа" на заседании Совета выбирал авто за 63 тысячи долларов

      В опубликованном в фейсбуке видео можно увидеть, как депутат Анатолий Остапенко стоит перед дверью, но вход рукой перекрывает другой человек, который стоял в очереди. А женщина, также из очереди, ругает народного избранника.

      Я 50 минут ждала. Можно же нормально сказать: "Пропустите, пожалуйста, без очереди, я спешу". А не просто прийти и стоять. Все остальные – не люди?
      – сказала женщина депутату.

      Впоследствии Остапенко долго просили представиться, и он все же назвал свое имя и фамилию – правда, очень неохотно.

      Люди в очереди, к слову, наотрез отказались пропустить народного депутата.

      Напомним, 20 декабря состоялся корпоратив "Слуги народа": детали, фото и видео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народа Курьезные новости Верховная Рада
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