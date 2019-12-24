Все остальные – не люди: депутата от "Слуги народа" отругали в очереди – видео
Член фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко пришел за зарплатой и пытался получить ее без очереди. Однако люди в очереди возмутились и не пропустили народного депутата.
О забавном инциденте в Верховной Раде рассказало издание "Буквы".
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В опубликованном в фейсбуке видео можно увидеть, как депутат Анатолий Остапенко стоит перед дверью, но вход рукой перекрывает другой человек, который стоял в очереди. А женщина, также из очереди, ругает народного избранника.
Я 50 минут ждала. Можно же нормально сказать: "Пропустите, пожалуйста, без очереди, я спешу". А не просто прийти и стоять. Все остальные – не люди?
– сказала женщина депутату.
Впоследствии Остапенко долго просили представиться, и он все же назвал свое имя и фамилию – правда, очень неохотно.
Люди в очереди, к слову, наотрез отказались пропустить народного депутата.
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