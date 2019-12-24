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      Всі інші – не люди: депутата від "Слуги народу" висварили в черзі – відео

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      Депутат від "Слуги народу" Анатолій Остапенко – у центрі / golos.com.ua

      Член фракції "Слуга народу" Анатолій Остапенко прийшов за зарплатою та намагався отримати її без черги. Однак люди в черзі обурилися та не пропустили народного депутата.

      Про кумедний інцидент у Верховній Раді розповіло видання "Букви".

      Ще трохи про курйози: "Слуга народу" на засіданні Ради вибирав авто за 63 тисячі доларів: фотодоказ

      В опублікованому у фейсбуці відео можна побачити, як депутат Анатолій Остапенко стоїть перед дверима, але вхід рукою перекриває інший чоловік, який стояв у черзі. А жінка, також з черги, сварить народного обранця.

      Я 50 хвилин чекала. Можна ж нормально сказати: "Пропустіть, будь ласка, без черги, я поспішаю". А не просто прийти і стояти. Всі інші – не люди?
      – сказала жінка депутату.

      Згодом Остапенка довго просили представитися, і він таки назвав своє ім'я та прізвище – щоправда, дуже неохоче.

      Люди в черзі, до слова, навідріз відмовилися пропустити народного депутата.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Слуга народу Верховна Рада
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