Всі інші – не люди: депутата від "Слуги народу" висварили в черзі – відео

Член фракції "Слуга народу" Анатолій Остапенко прийшов за зарплатою та намагався отримати її без черги. Однак люди в черзі обурилися та не пропустили народного депутата.

Про кумедний інцидент у Верховній Раді розповіло видання "Букви".

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В опублікованому у фейсбуці відео можна побачити, як депутат Анатолій Остапенко стоїть перед дверима, але вхід рукою перекриває інший чоловік, який стояв у черзі. А жінка, також з черги, сварить народного обранця.

Я 50 хвилин чекала. Можна ж нормально сказати: "Пропустіть, будь ласка, без черги, я поспішаю". А не просто прийти і стояти. Всі інші – не люди?

– сказала жінка депутату.

Згодом Остапенка довго просили представитися, і він таки назвав своє ім'я та прізвище – щоправда, дуже неохоче.

Люди в черзі, до слова, навідріз відмовилися пропустити народного депутата.

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