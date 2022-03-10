Всегда будет представлять угрозу для Украины, – Пекарь высказался о будущем России

После окончания русско-украинской войны Россия все равно останется соседкой Украины. Именно поэтому она всегда может представлять угрозу.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь. По его словам, страна-агрессор должна измениться.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Пекарь: Военная победа Украины – это только начало

По мнению Пекаря, мирное время после войны Россия будет использовать, если останется такой, как сейчас. Мол, за это время будет набираться сил и будет изучать ошибки для повторного вторжения через несколько лет.

Россия постоянно будет представлять угрозу для Украины, пока остается такой, как сейчас – авторитарной диктаторской империей, которая постоянно стремится восстановить свои границы,

– подчеркнул он.

Также преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы отметил, что настоящая победа для Украины состоится тогда, когда Россия больше никогда не будет представлять угрозу для Украины.

"Это может произойти только по внутренним российским причинам, потому что наша военная победа – это первый этап, следующий этап – Россия", – добавил он.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!