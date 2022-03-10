Таку думку в ефірі 24 каналу висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар. За його словами, країна-агресорка має змінитись.

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Пекар: Воєнна перемога України – це тільки початок

На думку Пекаря, мирний час після війни Росія використовуватиме, якщо залишиться такою, якою є. Мовляв, за цей час набиратиме сил та вивчатиме помилки для повторного вторгнення за кілька років.

Росія постійно становитиме загрозу для України, поки залишається такою, якою вона є – авторитарною диктаторською імперією, яка постійно прагне поновити свої кордони,

– наголосив він.

Також викладач Києво-Могилянської бізнес-школи відзначив, що справжня перемога для України відбудеться тоді, коли Росія більше ніколи не становитиме загрозу для України.

"Це може статися лише через внутрішні російські причини, тому що наша воєнна перемога – це перший етап, наступний етап – Росія", – додав він.



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