Всегда был беспощаден и разгромлял тех, кого считает угрозой – Обама о Путине
Источник:CNN
Бывший президент США Барак Обама высказался о кремлевском главе Владимире Путине. Он считает, что российский диктатор "всегда был беспощаден".
Он также подчеркнул, что знал Путина, но не уверен, "что человек, которого я знал, тот самый человек, который сейчас управляет такими вещами". И предположил, что именно изменило главу России.
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Путин всегда был беспощаден. Он не боится разгромить тех, кого считает угрозой,
– считает Обама.
Он также привел в пример то, что Россия сделала в Чечне. То, что сейчас происходит в Украине – не новый паттерн его поведения.
И подчеркнул, что 5 лет назад он не подумал бы, что кремлевский диктатор пойдет на такой риск для себя и вторгнется в Украину.
Обама добавил, что ему известно о том, что предположительно изменило Путина: старение и изоляция во время COVID-19.
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