Всегда опаздывает, а документы просит пересказать, – Фейгин об особенностях работы с Путиным

С Владимиром Путиным работать нелегко. Имевшие с ним дело рассказывают, что президент России всегда опаздывает, и это может занять несколько часов, а документы просит пересказать, чтобы не читать их.

Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Эксперты начали говорить о том, что одним из ближайших людей к Путину сейчас Патрушев и он часто может решать какие-то вопросы с генералами вместо президента. Фейгин добавил, что такие разговоры появились из-за состояния здоровья Путина.

Но это может быть и правда, и нет. Нет споров, что он лично работает с генералами, ведь может делать это при посредничестве Патрушева и даже через видеосвязь. Он (Путин – 24 канал) не встречается с генералами и не сидит над картами,

– подчеркнул правозащитник.

Фейгин убеждает, что Путин вообще не подвержен монотонной работе. Об этом ему рассказал Касьянов, бывший премьер, ведь Марк Фейгин был его доверенным лицом.

Так он (Касьянов) рассказывал, что есть несколько особенностей работы с Путиным:

Он всегда опаздывал на экономические совещания, которые нужно было проводить оперативно. Его могли ждать 3 – 5 часов.

К тому же Путину всегда было скучно на таких мероприятиях. Он мог посидеть 10-15 минут, и все, он такого не любит.

Даже Пугачев, который был авторитетным банкиром того времени, рассказывал, что Путин не любит читать книги, поэтому всегда просил пересказать (речь идет и о документах – 24 канал).

А это был еще примерно 2003 год. И ситуация за 20 лет лучше не стала. Поэтому он вникать вообще не способен. Сейчас Патрушев ему тоже пересказывает то, что говорят генералы. Это не так, что Путин сидит со всеми, и они вместе все обсуждают,

– объясняет Фейгин.

В то же время, как отметил правозащитник, свои речи Путин всегда перечитывает и редактирует. "Он никогда не читает того, что не видел заранее. Такова у него философия. И вы знали, что очки он не носит, и это тоже влияет на то, почему он не читает документы, а просит пересказать. Ведь ему уже 70 лет" , – добавил он.

Фейгин раскрыл особенности Путина: "Вечно опаздывает, не вникает в вопрос"



Кстати, американский режиссер Оливер Стоун, известный своей поддержкой Путина, рассказал о болезни российского президента. Он заверил, что Путин якобы уже переболел раком . В то же время Сергей Лещенко объяснил , почему это может быть пропаганда.

Однако Стоун не единственный, кто говорит о болезни Путина. Об этом ранее говорил главный разведчик Украины Кирилл Буданов. Также об этом известно и в российских кругах. К примеру, такие разговоры вел приближенный к Путину олигарх.