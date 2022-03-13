Всегда прибегают к шантажу, – Подоляк об обстреле оккупантами Яворовского полигона
Источник:"Рада"
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на утренний обстрел Яворовского полигона. Он назвал это шантажом со стороны России.
Михаил Подоляк отметил, что сейчас между Украиной и Россией продолжаются переговоры, на которых страна-агрессор выражает уже компромиссные, а не ультимативные предложения. Однако для того, чтобы укрепить свои позиции, оккупанты прибегают к такому шантажу.
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Советник главы Офиса Президента отметил, что такой шантаж рассчитан на запугивание. Однако украинцев не спугнуть. Это должны понять и партнеры, и враг.
Для того чтобы укрепить свои позиции, они используют элементы шантажа – или это пропагандистский шантаж, или это абсурдные вещи, которые вбрасывают в информационное пространство, или даже вот такое насилие,
– заявил Подоляк.
Напомним, что в результате утреннего ракетного удара по Яворовскому полигону, погибли 35 человек, еще 134 получили травмы.
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