Всего за несколько дней: Польша приняла почти 190 тысяч беженцев из Украины

27 февраля 2022 , 14:40
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Источник:

канцелярия премьер-министра Польши

24 февраля 2022 Россия начала вероломную войну против Украины. Последние несколько дней украинские защитники оказывают безумное сопротивление. Однако сложная ситуация в стране заставила многих уехать за границу.

Соседствующие с Украиной страны активно принимают беженцев. 

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Польша принимает беженцев  

Польша является одной из стран, активно помогающих Украине в разных направлениях. В частности, с начала российской войны против Украины именно Польша приняла 187 тысяч человек. Границу с соседним государством пересекают беженцы независимо от их национальности. 

Кроме того, в Польше с 26 февраля начали действовать специальные пункты помощи для украинцев. Более актуальные новости: 

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Автор: Віта Свірневська