Всего за несколько дней: Польша приняла почти 190 тысяч беженцев из Украины

24 февраля 2022 Россия начала вероломную войну против Украины. Последние несколько дней украинские защитники оказывают безумное сопротивление. Однако сложная ситуация в стране заставила многих уехать за границу.

Соседствующие с Украиной страны активно принимают беженцев.

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Польша принимает беженцев

Польша является одной из стран, активно помогающих Украине в разных направлениях. В частности, с начала российской войны против Украины именно Польша приняла 187 тысяч человек. Границу с соседним государством пересекают беженцы независимо от их национальности.

Кроме того, в Польше с 26 февраля начали действовать специальные пункты помощи для украинцев. Более актуальные новости:

Германия резко меняет свою политику. В частности, канцлер Олаф Шольц сообщил о предоставлении сбои Украине и отказе от российского газа.

Украина дает возможность российским оккупантам вернуться домой в живых. Об условиях рассказали в Генштабе ВСУ.

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