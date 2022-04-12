Во всех областях началась посевная: аграрии получили льготное финансирование на 3,5 миллиарда

Во всех областях Украины кроме Луганской и Донецкой началась посевная компания. Государство помогает аграриям продолжить их важную для экономики работу во время войны.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в вечернем брифинге за 12 апреля, сообщает 24 канал.

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На сегодняшнем заседании правительства приняли решение по максимальному упрощению регистрации сельхоз техники, сообщил Денис Шмигаль.

По его словам, правительство делает такие шаги для того, чтобы посевная работа в поле нигде не останавливались и не задерживались. Также сегодня дополнительно выделили 2,3 млрд гривен на программу "5-7-9%" и сообщили, что эту программу переформировали.

Напомним, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" государство компенсирует предпринимателю часть кредитной нагрузки.

После обновления программы каждый предприниматель может получить кредит под 0% в размере до 60 миллионов гривен, а проценты перед банком оплатит государство. Украинское правительство помогает предприятиям в трудное время, поскольку перезапуск и возобновление работы бизнеса необходимо в условиях устойчивости экономики.

Денис Шмигаль рассказал о специальной программе релокации бизнеса. По его словам, уже более 250 производственных предприятий при поддержке государства были перемещены в другие области. Из них 121 предприятие уже полностью функционирует в новом городе, остальные находятся в процессе перемещения. Еще 430 производств ожидают своей очереди перемещения.

Мы благодарны всем и каждому, кто продолжает работать, кто платит налоги, кто поддерживает украинский бизнес, кто помогает нашим военным. Вместе мы сильны. И только вместе победим врагов,

– подытожил Денис Шмигаль.

Брифинг премьера Шмыгаля за 12 апреля: видео