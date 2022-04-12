Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вечірньому брифінгу за 12 квітня, повідомляє 24 канал.

Читайте також: У Києві відновлює роботу бізнес: працює понад 900 магазинів, 35 ринків і майже 500 кав'ярень

На сьогоднішньому засіданні уряду прийняли рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосп техніки, повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, уряд робить такі кроки задля того, аби посівна та роботи в полі ніде не зупинялись та не затримувались. Також сьогодні додатково виділили 2,3 мільярда гривень на програму "5-7-9%" і повідомили, що цю програму переформували.

Нагадаємо, за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження.

Після оновлення програми, кожен підприємець може отримати кредит під 0% в розмірі до 60 мільйонів гривень, а відсотки перед банком сплатить держава. Український уряд допомагає підприємствам у скрутний час, оскільки перезапуск та відновлення роботи бізнесу необхідна в умовах стійкості економіки.

Денис Шмигаль розповів про спеціальну програму релокації бізнесу. За його словами вже понад 250 виробничих підприємств за підтримки держави були переміщені в інші області. З них 121 підприємство вже повністю функціонує на новому місті, інші знаходяться у процесі переміщення. Ще 430 виробництв очікують своєї черги на переміщення.

Ми вдячні всім і кожному, хто продовжує працювати, хто платить податки, хто підтримує український бізнес, хто допомагає нашим військових. Разом ми сильні. І тільки разом переможемо ворогів,

– підсумував Денис Шмигаль.

До теми – брифінг прем'єра Шмигаля за 12 квітня: відео