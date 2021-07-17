Вода "зацвела": на всех пляжах Киева запретили купаться

В Киеве с 17 июля официально запретили купание на всех муниципальных пляжах города. Однако люди могут продолжать отдыхать на берегу.

Пресс-служба КП "Плесо" объявила, что "на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Необходимо подчеркнуть, что "соответствующий статус установили с профилактической целью".

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При условии длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное "цветение" воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества,

– говорится в сообщении.

По данным пресс-службы КП "Плесо", "происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы".

"При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", – отметили в сообщении.

В КП "Плесо" сообщили: "Всем 14 официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться", о снятии этого статуса сообщат отдельным пресс-релизом".

"В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга", – подчеркнула пресс-служба.