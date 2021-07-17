Пресслужба КП "Плесо" оголосила, що "на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори. Необхідно наголосити, що "відповідний статус встановили з профілактичною метою".

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За умови тривалої аномальної спеки у водних об'єктах відбувається активне "цвітіння" води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини,

– мовиться у повідомленні.

За даними пресслужби КП "Плесо", "відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби".

"За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується", – наголосили у повідомленні.

У КП "Плесо" повідомили: "усім 14 офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися", про зняття цього статусу повідомлять окремим пресрелізом".

"Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля березі", – наголосила пресслужба.

Зверніть увагу! До 17 липня у Києві можна було купатися лише на 3 пляжах. Усі інші Центр громадського здоров'я МОЗ України не рекомендував для купання через зафіксовані там хімічні показники.