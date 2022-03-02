Во всей Киевской области срочная воздушная тревога
2 марта 2022 , 13:47Читати новину українською
Источник:телеграм Алексей Кулеба / Киевская ОГА
В Киевской области срочная воздушная тревога. Людям необходимо идти в укрытие.
Оставаться в укрытии нужно, пока не оповестят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.
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Если вы услышали сирены, необходимо срочно
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заблаговременно подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем следовать до ближайшего защитного сооружения.