На всей Западной Украине – воздушная тревога
16 апреля 2022 , 23:40Читати новину українською
На всей Западной Украине раздается воздушная тревога. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.
В частности, тревоги объявили ориентировочно в 8 областях Украины. Сирены раздаются там из-за угрозы ракетной атаки России.
Обратите внимание Что делать, если во время тревоги не успели добежать в укрытие: советы ГСЧС
Тревоги раздаются на Западе страны
В частности, воздушная тревога раздается на:
- Львовщине;
- Закарпатье;
- Ивано-Франковсковщине;
- Буковине;
- Тернопольщине;
- Хмельниччине;
- Ровненщине;
- Волыни.
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