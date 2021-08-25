Вселенский Патриарх Варфоломей благословил украинцев
Источник:фейсбук Евстратия Зори
Вселенский Патриарх прибыл в Украину накануне празднования Дня Независимости. 24 августа Варфоломей обратился к украинцам со словами благословения.
Вселенский Патриарх обратился к украинцам перед своим отъездом. Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря ориентировочно в 21:48 24 августа.
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Варфоломей обратился к украинцам перед отъездом
Архиепископ Евстратий Зоря рассказал, что Патриарх попрощался с Украиной.
Спасибо и благословение всем!
– сказал Вселенский Патриарх.
Варфоломей находился в Украине с вечера 20 августа, то есть 4 суток.
Пресс-секретарь ПЦУ рассказал, что за 4 суток пребывания в Украине Патриарх Варфоломей провел 30 мероприятий – от личных встреч до многотысячного богослужения в Святой Софии. То есть – 7-8 мероприятий в день.
Его уровень работоспособности впечатляет,
– отметил архиепископ Евстратий Зоря.
Коротко о визите в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея
- Вечером 20 августа Варфоломей прибыл в Украину. Это случилось по приглашению президента Владимира Зеленского. О своем визите в Украину на День Независимости Варфоломей сообщил еще в 2020 году.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично приветствовал патриарха в Украине. Он отметил, что это символический и важный визит для нашего государства.
- Также с Вселенским патриархом Варфоломеем встретился Владимир Зеленский. Президент поблагодарил Вселенского патриарха за поддержку детей украинских воинов, которые потеряли родителей через российскую агрессию.
- 21 августа в Михайловском соборе прошла благодарственная молитва с Варфоломеем.
- 22 августа на территории возле Софийского собора в Киеве Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний вместе отслужили литургию. Это впервые патриарх посетил Украину после получения Томоса.