Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса об автокефалии ПЦУ

Вселенский патриархат в Стамбуле опубликовал 14 января текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст документа опубликован на английском, греческом и украинском языках.

Ознакомиться с текстом можно на официальном сайте Вселенского патриархата.

"Единодушно определяем и провозглашаем, чтобы вся православная церковь, расположенная в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина вместе с священными митрополиями, архиепископиями, епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями (...), была отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляющейся", – говорится в тексте Томоса.

Читайте также: Что для Украины означает Томос об автокефалии ПЦУ: красноречивое сравнение Порошенко

Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев ,

– отмечается в церковном документе.

Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как Украина получила Томос и создала независимую православную церковь?

В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и дал разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.



5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января Томос от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ Епифаний.

Смотрите видео о том, как Украина получила Томос:​