22:44
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, сегодня
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса об автокефалии ПЦУ

      178 Читати новину українською
      Опубликован текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины
      Опубликован текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины / Пресс-служба президента Украины

      Вселенский патриархат в Стамбуле опубликовал 14 января текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст документа опубликован на английском, греческом и украинском языках.

      Ознакомиться с текстом можно на официальном сайте Вселенского патриархата.

      "Единодушно определяем и провозглашаем, чтобы вся православная церковь, расположенная в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина вместе с священными митрополиями, архиепископиями, епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями (...), была отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляющейся", – говорится в тексте Томоса.

      Читайте также: Что для Украины означает Томос об автокефалии ПЦУ: красноречивое сравнение Порошенко

      Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев ,
      – отмечается в церковном документе.

      Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как Украина получила Томос и создала независимую православную церковь?
      В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и дал разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января Томос от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ Епифаний.

      Смотрите видео о том, как Украина получила Томос:​

      Теги: Новости Украины Томос Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      сегодня , 22:02 Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      Повернись живим 95
      Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира
      сегодня , 20:33 Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира
      Наталія Печерська 114
      Согласие на секс это: мифы о добровольном согласии в рисунках
      сегодня , 20:01 Согласие на секс это: мифы о добровольном согласии в рисунках
      Ірина Поліщук 405
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сегодня , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1817
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 19:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 173
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Рада проработала всего несколько минут
       17 декабря 2013 , 10:31 1
      Кто из кандидатов в президенты может завоевать голоса украинцев, которые не определились
       7 января , 09:01
      Парковка в аэропорту Борисполь будет стоить 400 гривен за сутки
       27 августа 2018 , 19:00
      Главные новости футбола 22 ноября: украинец получит шанс в Испании, Ливерпуль продлил контракт с лидером
       23 ноября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук