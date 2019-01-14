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      Вселенський патріархат опублікував текст Томосу про автокефалію ПЦУ

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      Опублікований текст Томосу про автокефалію Православної церкви України
      Опублікований текст Томосу про автокефалію Православної церкви України / Прес-служба президента України

      Вселенський патріархат у Стамбулі опублікував 14 січня текст Томосу про надання автокефалії Православній церкві України. Текст документа опублікований англійською, грецькою та українською мовами.

      Ознайомитися з текстом можна на офіційному сайті Вселенського патріархату.

      "Однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся православна церква, розташована в межах політично сформованої та цілковито незалежної держави України разом із священними митрополіями, архієпископіями, єпископіями, монастирями, парафіями та всіма в них церковними установами (…), існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною та самоврядованою", – мовиться в тексті Томосу.

      Читайте також: Що для України означає Томос про автокефалію ПЦУ: красномовне порівняння Порошенка

      Цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України автокефальну церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi православнi церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем "Святіша Церква України", як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ,
      – зазначається у церковному документі.

      Що таке Томос? Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як Україна отримала Томос та створила незалежну православну церкву? На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синоду Вселенського патріархату заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надали дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній. Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня Томос від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель ПЦУ Епіфаній.

      Дивіться відео про те, як Україна отримала Томос:

       

      Теги: Новини України Релігія Томос Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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